محمد فايز فرحات: كلمة ترامب أمام الأمم المتحدة غامضة ومقلقة

وصف الدكتور محمد فايز فرحات، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي ألقاها مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها غامضة ومقلقة.



وقال "فرحات" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد": « الكلمة كشفت غموضا بشأن توجهات الولايات المتحدة تجاه منظمات دولية، لا يوجد خلاف حول أهميتها مثل الأوبك»، موضحا أن ما يقلق هو وجود دول عربية أعضاء أساسيين في هذه المنظمات.

