طارق فهمي: تصريحات ترامب بشأن أوبك تخضع لاعتبارات المكسب والخسارة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن «أوبك» تخضع لسياسات واعتبارات المكسب والخسارة بالنسبة للولايات المتحدة.



وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن كلمة ترامب بشأن القضايا الدولية تأتي وفق المصالح الأمريكية وخدمة سياسية الرئيس الأمريكي.



وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران تبدأ في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن التحالف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب مع مصر والأردن والخليج موجود بالفعل على أرض الواقع.

