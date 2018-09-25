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توك شو

السفيرة جيلان علام توضح المحاور التي تقوم عليها الزيارات الرئاسية للخارج..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كافة الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج تقوم على محورين؛ العلاقات السياسية والإستراتيجية، ومحور العلاقات الاقتصادية بين مصر والدولة نظيرتها.

وتابعت "علام" خلال لقائها عبر فضائية النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، أن كلمة الرئيس "السيسي" أمس خلال قمة نيلسون مانديلا، كانت موجزة ولكنه وضع فيها كافة الأسس التي أراد أن يوضحها.

وأشارت "علام" إلى أن قمة "مانديلا" اعتبرت الفترة من 2019 وحتى 2028 هي عقد نيلسون مانديلا من أجل السلام العالمي، الأمر الذي يتواكب مع بداية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بداية من العام القادم 2019، مشيرة إلى أن هذا الأمر يترتب عليه إلزام مصر بمهمتين، أولهم؛ تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي في تمثيل إفريقيا في الاجتماعات الدولية، وثانيًا؛ تحقيق أهداف عقد نيلسون مانديلا للسلام الدولي.

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