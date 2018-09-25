محافظ الإسماعيلية يكشف سبب كارثة ميكروباص مدرسة الفاروق عمر

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، أن الأطفال المصابين في حادث انقلاب ميكروباص مدرسة اليوم أسفر عن إصابة 9 أطفال، ووفاة طفلة واحدة تبلغ من العمر 9 سنوات.



وأضاف عثمان في تصريحات هاتفية لفضائية، "دي ام سي"، أن جميع الأطفال غادروا المستشفى اليوم، عقب تلقيهم العلاج، باستثناء طفلين ما زالا تحت الملاحظة.



وكشف محافظ الإسماعيلية، أن سيارة نقل ثقيلة هي السبب الرئيسي في انقلاب الميكروباص، الذي كان يتواجد به الأطفال أثناء توجههم إلي مدرسة الفاروق عمر الابتدائية.

