أمسيات ثقافية وعروض فنية وشعبية بمعرض الكتاب بكفر الشيخ..فيديو

تنظم مديرية الثقافة بكفر الشيخ، أمسيات ثقافية وأدبية وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والمزمار البلدي، وذلك على هامش افتتاح المعرض الثاني للكتاب والذي يُقام بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.



ويشهد المعرض هذا العام إقبالًا من الشباب والمواطنين، الذين حرصوا على شراء الكتب من دور النشر المختلفة والتي تصل التخفيضات بها إلى 50%، فضلًا عن وجود أحدث الإصدارات والكتب الخاصة بالهيئة العامة للكتاب.



وكان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، قد افتتحا المعرض الثاني للكتاب بكفر الشيخ، الذي يشارك فيه 27 دار نشر.