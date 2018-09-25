أحمد فتحي ينضم لبعثة الأهلي في بيروت.. غدًا

ينضم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق المتواجدة في لبنان، صباح غد الأربعاء، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى لندن لحضور حفل الفيفا لاختيار الأفضل لهذا العام، ودعم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.



ويلتقي الأهلي مع نظيره، النجمة اللبناني، بعد غد الخميس، على ستاد المدينة الرياضية، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.