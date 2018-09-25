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العاهل الأردني من الأمم المتحدة: خطر الإرهاب حرب عالمية ثالثة .. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:55 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
هاني حسين
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الإرهاب خطر يهدد أمن دول العالم، وخطر الإرهاب هو حرب عالمية ثالثة، وبناء على ذلك علينا ان نواجه ذلك التحدي وغيره من التحديات بما يسهم في تحقيق السلام.

وأضاف " عبد الله" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73، قائلا:" كل قرار صدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية يقر بالحق المشترك للشعب الفلسطيني في مستقبل من الكرامة والسلام والأمل، ولابديل عن حل البلدين وفقا لما ينص علىه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يلبي تطلعات البلدين، ويضع نهاية للصراع، وتقام دولة فلسطينية على حدود 67 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها".

وتابع:"الدول العربية ملتزمة بالسلام الشامل ومبادرة السلام العربية معروضة منذ 60 عام، وعلى كل دولة في العالم العمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى سلام دائم، مؤكدا أن الطريق صعب ولكن لا يمكننا الإستسلام".

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