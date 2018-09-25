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أخبار العالم

قرقاش عن العاهل الأردني: صوت العقل والحكمة والاعتدال

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:00 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
شريف سيد
وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأنه صوت العقل والحكمة والاعتدال.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "مستمعا إلى كلمة الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن الشقيق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت العقل والحكمة والاعتدال".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك إن خطر الإرهاب يهدد أمن جميع الدول ويضعها أمام تحديات كبيرة، وأن على الجميع التوحد لمواجهته من أجل عالم خالي من الإرهاب.
قرقاش عن العاهل الأردني: صوت العقل والحكمة والاعتدال

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