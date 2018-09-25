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طارق فهمي: سياسة ترامب تعتمد على حسابات النفقة والتكلفة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن فكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتمد على حسابات النفقة والتكلفة.

وتابع فهمي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «ترامب يتحدث دائما على حسابات المكسب والخسارة لأمريكا، لذلك فقاعدته الانتخابية ثابتة ومستقرة بعكس ما يروج البعض».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية « من المتوقع حدوث حالة من التجاذب بين أمريكا وإيران في الأمم المتحدة خلال الساعات القادمة،بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، فضلا عن دخول ألمانيا وفرنسا في المواجهة».

وأكد فهمي أن التحالف الأمريكي مع مصر ودول الخليج موجود على أرض الواقع بغض النظر عن المسمى، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي يواجه تهديدات من إيران وتركيا.



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