وزير الإنتاج الحربي: تصنيع 1300 عربة سكة حديد داخل المصانع المصرية

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة وقعت إتفاقية مع التحالف الروسي المجري للتصنيع المشترك لـ1300 عربة سكة حديد، وذلك طبقا للعقد الذي وقعه وزير النقل لتوريد 1300 عربة سكة جديد.



وأضاف "العصار"، خلال لقاء تليفزيوني عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصنيع سوف يتم في المصانع المصرية، لافتا إلي أن التحالف الروسي قام بمعاينة المصانع المصرية، معقبا: «وجدوا المصانع أنها تستوفي كافة الشروط وعلي مستوي تكنولوجي عال جدا».



وأكد وزير الإنتاج الحربي قدرة مصر بالإيفاء بهذا الإتفاق والتصنيع داخل مصر.

