زين الدين زيدان ينشر صورة مع زوجته بلندن

نشر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"صورة تجمعه بزوجته فيرونيك ،خطفت بها الأنظار بإطلالتها الشبابية الجذابة.



وشارك زيدان امس الاثنين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «The Best»، وتفوق مودريتش على الثنائي، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.



الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان فأجا الوسط الكروي بتقديم، استقالته من تدريب ريال مدريد، بعد أيام قليلة من حصوله على دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

