المصريون يدعمون الرئيس أمام الأمم المتحدة وسط سقوط الثلوج.. فيديو وصور

بدأ توافد المصريين بأمريكا أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمعية.



لم يمنع سقوط الأمطار المصريين من الذهاب إلى مقر الجمعية لتقديم الدعم للرئيس رفع علم مصر، وسط ترديد هتافات" تحيا مصر تحيا مصر".



من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ويلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، ثم يسجل الرئيس السيسي كلمة ترحيب في سجل الزيارات ويلتقط صورة تذكارية مع جوتريتش.



ويجري الرئيس السيسي أيضا لقاءً مع قناة (cbs) الإخبارية الأمريكية يتناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والعلاقات المصرية الأمريكية.