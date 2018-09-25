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المتحدث باسم المترو : مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات حتى الثامنة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
توك شو
أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات، حتى الساعة الثامنة مساء، من أجل قبول اشتراكات الطلاب .

وأضاف عبد الهادي في تصريحات هاتفية لفضائية، "دي ام سي "، ان هناك تكدسا على محطات مترو الانفاق، مضيفا ان اشترك الطلاب في25 محطة تبلغ قيمته "33 جنيها"، فقط لاغير بينما اكثر من ذلك" 41 جنيها "، وتختلف اسعار هذه الاشتراكات لغير الطلاب بقيمة "360" جنيها.

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