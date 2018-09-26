المركزي يطبع 25.13 مليار من فئة الـ 50 جنيها في يونيو الماضي

طبع البنك المركزي المصري 25.13 مليار جنيه مقابل 24.5 مليارا في مايو السابق له بزيادة بلغت 630 مليون جنيه،ومقارنة بـ 23.6 مليارا في إبريل السابق له بفارق1.53 مليار جنيه من الورقة فية الـ 50 جنيها





وكشف تقرير صادر عن البنك أن إجمالي تكلفة طباعة عملة الـ20 جنيها بلغت 8.2 مليارا في يونيو الماضي مقابل 8.04 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 6.94 مليار جنيه في إبريل 2018.



