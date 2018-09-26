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اقتصاد

المركزي يطبع 25.13 مليار من فئة الـ 50 جنيها في يونيو الماضي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
طبع البنك المركزي المصري 25.13 مليار جنيه مقابل 24.5 مليارا في مايو السابق له بزيادة بلغت 630 مليون جنيه،ومقارنة بـ 23.6 مليارا في إبريل السابق له بفارق1.53 مليار جنيه من الورقة فية الـ 50 جنيها

وكشف تقرير صادر عن البنك أن إجمالي تكلفة طباعة عملة الـ20 جنيها بلغت 8.2 مليارا في يونيو الماضي مقابل 8.04 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 6.94 مليار جنيه في إبريل 2018.

وطبع البنك عملة الـ10 جنيهات بـ 4.994 مليار جنيه مقابل 4.944 مليار في مايو الماضي ومقارنة بـ 4.341 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.

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