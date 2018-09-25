الكنيسة الإنجيلية بدمنهور: 70% من أطفال العالم تعرضوا للتحرش لضعف الوازع الديني

أكد القس أمجد أيوب راعى كنيسة الإنجيلية بدمنهور أن 70 % من الأطفال فى العالم تعرضوا للتحرش بسبب ضعف الوازع الديني، مما أدى إلى تعرض الضحايا إلى أمراض وعقد نفسية تترجم مع كبر السن إلى مشاكل يعانون منها، لافتا إلى أن التحرش الجنسى لم يتواجد بالشارع فقط بل أصبح بالكنيسة والمسجد والشارع.



جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بندوة "معا ضد التحرش" والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد بالتنسيق مع الكنيسة الإنجيلية بدمنهور وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وجميع أعضاء وعضوات المجلس.



وأشار راعى الكنيسة الانج إلى خطورة تحرش المحارم الذي يعرض المجتمع لانهيار الأخلاق مقابل ضعف وسائل دفاع المرأة عن تعرضها للتحرش، مطالبا بردع عنيف للمتحرشين وسرعة الانتهاء من تشريع قانون العنف ضد المرأة وبأهمية تكاتف جميع الأجهزة المختصة مثل " فرع المجلس القومى للمرأة، الشرطة، الأزهر الشريف، الأوقاف، للتصدى لقضية التحرش الجنسى المؤذية للمرأة.