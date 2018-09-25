نجم مصري جديد ينضم للدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي

انتقل اللاعب المصري محمد خالد عبدالكريم صاحب الـ 18 عاما إلى نادي جالطة سراي التركي، خلال الانتقالات الصيفية للدوري التركي .



يذكر أن اللاعب مواليد عام 2000 ويلعب في مركز الظهير الأيسر، ولعب لنادى المصرية للاتصالات لعدة سنوات قبل خوض تجربة الاحتراف في تركيا.



جدير بالذكر أن المصري محمد خالد ليس اول المحترفين في الدوري التركي، حيث إن نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه يقود فريق قاسم باشا ويتصدر الدوري التركي.



