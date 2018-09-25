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أخبار العالم

روحاني يصف الولايات المتحدة بالدولة النازية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:30 م
حسن روحاني
حسن روحاني
حسام رضوان
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن بعض الدول تظن أنه يمكنها حماية مصالحها وأمنها من خلال تهديد أمن البلدان والشعوب الأخرى. في إشارة منه لسياسات إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي وصفها بالعنصرية والنازية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل كافة المؤسسات الدولية غير ذات جدوى، وظهر ذلك من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

واستنكر دعوة الولايات المتحدة إيران لخوض محادثات ثنائية، في الوقت الذي تعلن رغبتها في إسقاط النظام الإيراني.

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