أحمد موسى: مواقف مصر واضحة للجميع.. وليس لدينا ما نخفيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مواقف مصر واضحة أمام الجميع والرئيس السيسي أكد من قبل أن مصر بوجه واحد ولا تدخل في ابتزاز مع أحد، مؤكدا أن خطاب مصر لا يتغير في أي لقاء أو اجتماع ونقول ما لدينا.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر ليس لديها ما تخفيه خاصة مع علاقاتها بالدول، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي وصف الرئيس السيسي بالصديق العظيم.



وشدد على أن مصر هي مفتاح الحل في المنطقة ولنا علاقات مع كل أجهزة العالم، لافتا إلى أن العالم يستفيد من خبرات مصر في مواجهة الإرهاب .

