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محافظات

شوشة يطالب رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات بدعم التربية والتعليم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:39 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، من رؤساء المدن ومديري مديريات الخدمات، بضرورة المرور على المدارس في القرى والمدن بالمحافظة، والعمل علي مراجعة عمل خطوط المياه والكهرباء.

وأكد "شوشة"، أنه يجب على الجهات المعنية مساعدة مديرية التربية والتعليم، والعمل على تفقد خطوط المياه والكهرباء ونظافة المكان، وتنظيف وتجميل المناطق المحيطة.

وقام رئيس مجلس مدينة بئر العبد، بعمل زيارات ميدانية لمدارس المركز، وقال إن الحكومة تولى طلاب سيناء اهتمامًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود متابعات حكومية على مستوى جميع الأصعدة، لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وهيئة التدريس، ورفع جميع المشكلات المستعصية إلى الجهات المختصة، المتمثلة في وصول المعلمين من خارج المناطق، وإمكانية حل مشكلات تسليم الكتب ونقل التلاميذ بأهالى الشيخ زويد ورفح.

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