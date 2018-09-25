محافظ أسوان فى زيارة للقرى النوبية للاطمئنان على كفاءة المرافق العامة والخدمات.. فيديو وصور

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة تفقدية للقرى النوبية بمنطقة كركر؛ للإطمئنان على مستوى كفاءة المرافق العامة والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين بهذه القرى والتى تضم 2024 مسكنا موزعة على 8 قرى بمساحة 460 فدانا، وقد رافق محافظ فى زيارته اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، علاوة على رئيس مدينة أسوان.



وتضمن المرور الميدانى لمحافظ أسوان تفقد المواقع والمبانى الخدمية والمرافق العامة والتى شملت نقطة الشرطة والسنترال والوحدة المحلية وإدارة التضامن الإجتماعى والتموين والوحدة الصحية لطب الأسرة، بالإَضافة إلى مجمع مدارس كركر للغات ومدرسة أبو العباس أبا زيد للتعليم الأساسى، علاوة على محطة الصرف الصحي، وكذا تفقد المحافظ لأحد المنازل للتعرف على مكونات المنزل من الداخل.



وعقب إستماعه لمشاكل ومطالب المواطنين المقيمين بقرى كركر وجه اللواء أحمد إبراهيم بالتنسيق مع مديرية الأمن لرفع مستوى التمركز الأمنى إلى قسم شرطة لسرعة التعامل مع الحوادث والمشاكل أولًا بأول، مع توجيه مسئولى الاتصالات والتموين لسرعة فتح وتشغيل السنترال العمومى ومكتب البريد، بجانب إقامة محطة تقوية لشبكات المحمول، بالإضافة إلى فتح مكتب التموين أمام الجمهور ورفع تقرير مصور عن ذلك لوزير التموين.



وكلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة أسوان لرفع كفاءة مقر الوحدة المحلية خلال أسبوع، وهو الذى يتوازى مع الإسراع بتشغيل الأجهزة التكنولوجية الحديثة بمبنى التضامن الإجتماعى لإستثمارها فيما يصب فى صالح المقيمين بهذه القرى، وشدد محافظ أسوان على الإرتقاء بمبنى الوحدة الصحية وطب الأسرة وعمل الصيانة الدورية سواء لمواجهة رشح الصرف الصحى أو رفع كفاءة الوصلات الكهربائية، بجانب دعم الوحدة الصحي بسيارة إسعاف لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة ، فضلًا عن دعمها بالخدمات المعاونة وأخيرًا تكثيف أعمال رش المبيدات للحد من انتشار الحشرات الضارة.



وأثناء مروره على محطة الصرف الصحى للقرى النوبية قرر محافظ أسوان إحالة المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتحقيق نظرًا لوجود أعطال فنية فى لوحة التشغيل والمحول الكهربائى التبادلى والذى يغذى المحطة فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى.

