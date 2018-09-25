ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

باكستان تصادر 21 سيارة فارهة مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفاد موقع "ذا نيوز" الباكستاني أن السلطات الباكستانية صادرت 21 سيارة فارهة تابعة للسفارة القطرية، بعد مداهمة هيئة الجمارك لورشة خاصة في مدينة روات بالعاصمة إسلام آباد.

وأوضح أحد ضباط هيئة الجمارك للموقع أن السفارة القطرية لم تقدم أي وثائق استيراد أو تصدير خاصة بالسيارات الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 250 مليون روبية، بالرغم من حملها لوحات أرقام تابعة للسفارة.

وزعم السفير القطري في باكستان صقر بن مبارك المنصوري أن السيارات دخلت إلى باكستان بشكل قانوني، وهي مملوكة لأفراد من العائلة المالكة القطرية.

ترشيحاتنا

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

محمود رؤوف: سعيد بالعودة للأهلي.. وسنقاتل للفوز بكل البطولات

عمرو دياب يقود دراجة.. ودينا الشربيني تجري خلفه.. صور

3 فنانين تقدموا لخطبتها.. كيف تغيرت ملامح ابنة عمر وسلمى بعد 10 أعوام؟

بعد فوز صلاح بـ بوشكاش.. ما ترتيب مصر بين الدول التي فاز لاعبوها بالجائزة؟

قبل عرض فيلم يوم الدين فى دور السينما.. ماذا تعرف عن مرض الجذام؟

محمد فايز فرحات: تصريحات ترامب حول منظمة الأوبك خطيرة

شكري يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الأردني وسكرتير الأمم المتحدة

الرئيس السيسى يلتقى أبو مازن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أشهرها بخل المنوفى وكرم الشرقاوية وجدعنة الإسكندرانية.. أصل حكاية أمثال أهل المحافظات

كينو نجم بيراميدز يقترب من هذا النادى خلال الانتقالات الشتوية

نجم مصري جديد ينضم للدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

أحمد موسى: الرئيس الأمريكي يعلم حجم قوة مصر وقيمتها في المنطقة
أحمد موسى: مواقف مصر واضحة للجميع.. وليس لدينا ما نخفيه
طارق فهمي: تصريحات ترامب بشأن أوبك تخضع لاعتبارات المكسب والخسارة
أحمد موسى: ترامب أعطى دعما كبيرا لمصر.. ووجه الشكر للرئيس السيسي
الجالية المصرية أمام الأمم المتحدة: ندعمك يا سيسي وتحيا مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟