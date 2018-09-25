باكستان تصادر 21 سيارة فارهة مملوكة للعائلة الحاكمة في قطر

أفاد موقع "ذا نيوز" الباكستاني أن السلطات الباكستانية صادرت 21 سيارة فارهة تابعة للسفارة القطرية، بعد مداهمة هيئة الجمارك لورشة خاصة في مدينة روات بالعاصمة إسلام آباد.



وأوضح أحد ضباط هيئة الجمارك للموقع أن السفارة القطرية لم تقدم أي وثائق استيراد أو تصدير خاصة بالسيارات الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 250 مليون روبية، بالرغم من حملها لوحات أرقام تابعة للسفارة.



وزعم السفير القطري في باكستان صقر بن مبارك المنصوري أن السيارات دخلت إلى باكستان بشكل قانوني، وهي مملوكة لأفراد من العائلة المالكة القطرية.