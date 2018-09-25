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اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
كريم جمال
شرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت في الساعات الماضية، بعدما طالب الرواد بالعثور على القلم الأخضر في الصورة.

تظهر الصورة مجموعة من الكتب فى إحدى الصور بينما يختفي بينها القلم الأخضر، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليه في أقل من دقيقة.

يذكر أن القلم الأخضر كان مختبئًا فى النصف الأيمن من الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.
اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟
اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

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اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

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