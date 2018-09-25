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باحث إسلام سياسي: الرئيس السيسي لديه شعبية كبيرة في أمريكا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث في الإسلام السياسي، إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما كانت متعمدة في تعاونها ودعمها للإسلام السياسي.

وأضاف "حميد"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن بعض الاتجاهات في الإدارة الأمريكية تدعم الجماعات الإرهابية مثل داعش، موضحًا أن هناك اتفاقا مطلقًا من الإدارة الأمريكية مع مصر بنسبة 90% بشأن مفهوم تعريف الإرهاب.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه شعبية كبيرة في أمريكا، متابعًا "يجب أن تستغل مصر الاتجاه الكبير المؤيد لها في أمريكا بشأن القضاء على الإرهاب".

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