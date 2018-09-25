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باحث إسلام سياسي: نحتاج مفهوم جديد يمنع التطرف

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث في الإسلام السياسي، إننا بحاجة إلى مفهوم ديني جديد واستخدام طرق تفكير تمنع التطرف، مشيرًا إلى أن هناك طرق تفكير باستخدام علم النفس السيكولوجي تواجه التطرف.

وأضاف "حميد"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن المتطرف فكريًا يجب استخدام معه الردع لنفسي لكي يشعر أن ما يفعله خطأ وعكس ما يبغي، ولابد من استخدام الأسلوب الأمني التقليدي مع المتطرف الذي يحمل سلاح، حتى يدرك أيضًا أنه في غفلة وما يفعله خطأ.

وأكد "حميد"، أنه لابد من تبني مشروع قومي لمواجهة الأفكار المتطرفة.





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