القائم بأعمال سفير أمريكا يفتتح تشغيل جهازي تأمين بمطار القاهرة

استقبل المهندس أحمد فوزى – رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الثلاثاء، توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، بمبنى الركاب رقم 3 وذلك لإتمام تسليم وافتتاح تشغيل 2 جهاز ( Body scanner ) (two advanced imaging technology scanners) والتى تم تركيبها وتشغيلها تجريبيا فى بوابة السفر الخاصة برحلة نيويورك.



جاء ذلك فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال تأمين الركاب وقام المهندس أحمد فوزى بإهدائه درع الشركة فى حضور عدد من قيادات الشركة والجهات الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولى .