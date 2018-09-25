محافظ أسوان يوافق على فتح مدرسة للتعليم التجاري بـ وادي كركر .. فيديو وصور

وافق اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على فتح مدرسة للتعليم الثانوى التجارى بالقرى النوبية بوادى كركر بعد دراسة مستوى الكثافة الطلابية بحيث لا تقل عن المعدلات المقررة لوزارة التربية والتعليم ، بجانب تركيب مظلات ورفع مستوى المشربيات وإجراء الصيانة اللازمة لمنشآت المدرستين.



وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى بداخل الفصول ودورات المياه من حيث النظافة العامة وتوافر المستلزمات المدرسية مع انتظام المعلمين فى أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وهو الذى لاقى استحسان أولياء الأمور وثنائهم على مستوى العملية التعليمية بالمدرستين .



وشملت جولة المحافظ تفقده مجمع مدارس كركر للغات والذى يضم 379 طالبا وطالبة موزعين على 12 فصلا بمرحلتى رياض الأطفال والإبتدائى وأيضًا مدرسة أبو العباس أبا زيد للتعليم الأساسى والتى تضم 130 طالبا وطالبة موزعين على 11 فصلا فى مراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى .