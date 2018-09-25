سلسة ندوات واحتفالات طلابية بكليات جامعة المنوفية احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

قال الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية والقائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه سيتم تنظيم سلسلة ندوات واحتفالات طلابية بمختلف الكليات بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر احتفاءا بالذكرى المجيدة.



وأكد أنه سيتم استضافة بعض أبطال أكتوبر لتعريف الطلاب بما حققه الجنود المصريون من بطولات تحدث عنها العالم، والحديث عن الملحمة الشعبية والوطنية التي حققها المصريون بدمائهم.



وأضاف مبارك، أن احتفالات الجامعة يأتي حرصا منها على زرع روح الانتماء داخل الطلاب وتعريفهم بحضارة وتاريخ وطنهم على مر العصور.