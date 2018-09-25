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طريقة تحضير الباذنجان بالبشاميل في المنزل بأسهل الطرق

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:11 م
طريقة تحضير الباذنجان
طريقة تحضير الباذنجان بالبشاميل في المنزل باسهل الطرق
آية التيجي
تحتاجين مع بدء أيام الدراسة لتحضير أكلات سريعة ومختلفة لأطفالك، وأيضا تحمل الكثير من الفوائد.

وقدمت البج نونا في برنامجها البلدي يوكل بتقديم طريقة تحضير الباذنجان بالبشاميل، والتي تتمتع بمكونات مفيدة، وذلك لما يحتوية الباذنجان على الحديد والفيتامينات، واليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير الباذنجان بالبشاميل:

2 كيلو باذنجان رومي مقلي
نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة
3 ملعقة كبيرة
لتر حليب
2 مكعب مرقة
4 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة زبدة
كمون
ملح

طريقة تحضير الباذنجان بالبشاميل:

١- قبل قلي الباذنجان نغلفها بالدقيق جيدا ثم ننزل به فى الزيت الساخن حتى يعطينا شرائح متماسكة.


٢- لتعصيج اللحمة سوف نعطيها صدمة على نار عاليه مع رشة فلفل أسود، و نشوحها حتى يتغير لونها ثم نضع عليها البصل والفلفل، وباقى المكونات والتوابل ويمكن إضافة رشة بقدونس ..

٣- لتحضير البشاميل نقوم نضع زبدة وزيت على النار ثم ننزل بالدقيق، ونقلب جيدا بالمضرب السيلك حتى يتحمر لونه، ويفضل أن يكون الدقيق أقل من المواد الدهنية حتى يعطينا نتيجة مضمونة وبشاميل ناجح.

٤- ثم ننزل بالحليب ونقلب سريعا حتى لا يحدث تكتلات ونضع الملح والكمون ومكعبين المرقه ورشة فلفل أبيض أو أسود، ونقلب بإستمرار سريعا حتى يثقل القوام، ويصبح بدون أى تكتلات ونحصل على بشاميل متوسط السمك.

٥- ثم نحضر طاجن بيركس، ونغلفه فى الأرضية بطبقة من البشاميل البسيطة ثم نضع عليه طبقة من الباذنجان الشرائح، وعليه بشاميل بسيط ثم نضع اللحمة المعصجة، ونضع عليها بشاميل ثم نضع عليها طبقة أخيرة من الباذنجان وعلى الوجه ننزل بباقى البشاميل، ونضع شرائح طماطم على الوجه.

٦- ندخله الفرن حتى يأخذ اللون الذهبى الجميل ونخرجه، ثم يقدم.

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