عمرو عبد الحميد: الأمين العام للأمم المتحدة أقر بأن صراع الفلسطينيين والإسرائيليين لا ينتهي

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن من ضمن القضايا الهامة التي تناولها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القضية الفلسطينية.



وأضاف "عبدالحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تحدث عن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معقبا: «كان متشائما أكثر من تشاؤمه بشأن مستقبل المنظمة».



وتابع: «غوتيريس قال بالحرف الواحد إن الصراع في الشرق الأوسط يشتد وأقر بأن الفلسطينيين والإسرائيليين عالقون في صراع لا ينتهي».





