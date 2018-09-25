ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو عبد الحميد: الأمين العام للأمم المتحدة أقر بأن صراع الفلسطينيين والإسرائيليين لا ينتهي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن من ضمن القضايا الهامة التي تناولها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القضية الفلسطينية.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تحدث عن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معقبا: «كان متشائما أكثر من تشاؤمه بشأن مستقبل المنظمة».

وتابع: «غوتيريس قال بالحرف الواحد إن الصراع في الشرق الأوسط يشتد وأقر بأن الفلسطينيين والإسرائيليين عالقون في صراع لا ينتهي».


ترشيحاتنا

حمدي النقاز مهدد بالإيقاف بسبب 132 ألف دولار

رئاسة الجمهورية تكشف أهم محاور كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة .. فيديو

خبر سار لجماهير الأهلي بخصوص وليد سليمان قبل لقاء النجمة اللبناني

محمد صلاح ينشر صورة جديدة بعد حصوله على جائزة بوشكاش

مستشار أبو مازن: خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة اليوم زاد مخاوفنا.. صور

سكنها الملوك والأمراء والطبقات الراقية.. قصة منيل الروضة جزيرة القصور والفيلات

زين الدين زيدان ينشر صورة مع زوجته بلندن

الحكم على إبراهيم المنيسي في اتهامه بسب مجدي عبد الغني.. 30 سبتمبر

رعب بإسرائيل بعد حصول سوريا على صواريخ اس-300

أنام ربع ساعة بس.. تعليق ناري من معتز الدمرداش على الطفل الباكي.. فيديو

براءة تامر عبد المنعم في قضية الشيك الثاني لمحمد فؤاد

برتوكول تعاون بين جريدة الأهرام ومعهد جوتة لتبادل الصحفيين العلميين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

تسليم 109 محاضر سداد لأراضي المراشدة كمرحلة أولى بقنا..صور

فيديو

شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة
نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك
شكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب أفرز إرادة قوية لحل أزمات المنطقة ودحر الإرهاب
عم الطفل الباكى بسبب النوم فى المدرسة يكشف تفاصيل وسبب الواقعة.. فيديو
أحمد موسى يفضح أردوغان بسبب صورته مع ترامب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟