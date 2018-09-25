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حوادث

ضبط شخص يقوم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبري
تمكن رجال أمن كفر الشيخ من ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وعملات مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ قيام المدع محمود ر. أ سن 59، تاجر محاصيل زراعية، مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مليون و370 ألف جنيه مصرى و25243 دولارا أمريكيا و2090 يورو و190 جنيها إسترلينيا- 6514 ريالا سعوديا و8205 دراهم إماراتية و265 دينارا أردنيا و4283 ريالا قطريا و510 دينارات ليبية و371 ريالا عمانية و267 دينارا كويتيا و50 جنيها سودانيا و20 درهما مغربيا و5850 جنيها مصريا مزورة و2 ماكينة عد النقود.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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