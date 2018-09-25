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فن

شاهد.. بوستر المسلسل التركي لتر من الدموع

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:14 م
نورا نبيل
نشرت الشركة المنتجة بوستر المسلسل التركي الجديد "لتر من الدموع" المقتبس من أحد المسلسلات اليابانية، والمنتظر بدء عرضه قريبا على قناة كانال دي.

المسلسل يروي قصة الفتاة اليابانية آيا كيتو التي أصيبت بمرض لا علاج له، وكانت تكتب ذكرياتها اليومية في دفتر تحول إلى كتاب ساعد كثيرا من المرضى المصابين بنفس المرض، قبل أن تتوفى سنة 1988 عن 25 عاما، وتحولت مذكراتها إلى مسلسل ياباني حقق نجاحا كبيرا.

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