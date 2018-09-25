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أخبار البلد

أبو صدام: عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية سبب رفض اتحاد منتجي الدواجن الذرة الصفراء

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين أن مصر تقوم باستيراد 9 ملايين طن ذرة صفراء في حين أن الدولة تقوم بزراعة 750 ألف فدان تكفي لإنتاج 5 ملايين طن ذرة صفراء.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الأزمة المثارة حاليا رفض اتحاد منتجي الدواجن استلام الذرة الصفراء" من الجمعيات الزراعية، وفتح باب الاستيراد بدلًا من المنتج المحلي تعود إلى عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل رسمي على المحاصيل يجعلنا حاليًا في أزمة؛ لأننا زرعنا ولا نعرف موعد التوريد.

وتابع نقيب الفلاحين قائلا: إن الأزمة حاليا بين الفلاح والوزارة لأنها الجهة المنوط بها تنفيذ وعودها الخاصة بالتوريد منقب الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن الفلاح يشعر الآن بالظلم بعد إعلان اتحاد منتجي الدواجن عدم تلقي الكميات.

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