إعدام 50 طن تفاح فاسد بالمنوفية

شن مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة من شئون البيئة والصحة والتموين ومركز الشرطة لازالة الاشغالات ومتابعة الأسواق.



وأسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من 50 طنا من التفاح الفاسد كانت مجهزة للبيع وتم التحفظ عليها ومصادرتها وإعدامها بمقلب تـلا العمومى.



كما شدد رئيس المدينـة على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمرور بصفة يومية ومستمرة على المحلات والأسواق ومراجعة كافة المستندات ورخص المحلات والأمن الصناعى ومكتب العمل وكذا الشهادات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورا حيال أى أضرار بصحة المواطنين.