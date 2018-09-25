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أخبار العالم

روحاني يكشف السبب الحقيقى لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:27 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسام رضوان
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة هي السبب في خروجها من الاتفاق النووي.

وأضاف أن الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لا تعني انتهاك القوانين الدولية.

وتابع أن واشنطن تريد أن تحاور إيران بعدما انسحبت من اتفاق كان حصيلة عقد كامل من المحادثات.

وطالب الأمم المتحدة ألا تكون ألعوبة بيد بعض الأعضاء، لأن واشنطن تهدد كل المؤسسات الدولية بالعقاب إذا نفذت القرار 2231.

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