داعية إسلامي يحذر من تأخير إخراج زكاة المال

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن الزكاة مال معلوم يخرج فى زمن معلوم على وجه السرعة، منوها أنه لا داعي فى تأخير إخراج الزكاة لأن هذا يعود بالشر على صاحبه.



واستشهد الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "ltc"، بقوله تعالى (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) منوها أن الفقراء والمحتاجين فى زماننا فلم نتباطئ فى إخراج الزكاة؟



وأوضح، أن المزكي لو لم يجد فقيرا فى بلده فعليه الخروج إلى بلد أخرى غير بلده بحثا عن فقير يعطيه زكاة ماله.