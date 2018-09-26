مشاورات بين المالية والإسكان لتنفيذ مشروعات الصرف والمياه خلال 5 سنوات

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن مخاطبة الوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوضع تصور لمدة 5 سنوات مقبلة بشأن محطات مياه الشرب والصرف الصحي المقرر تنفيذها علي مستوي المحافظات خصوصا المناطق الاكثر احتياجا.





وأضاف "حنورة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الوزارة تسعي لاعداد دراسات حول المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لطرح مناقصات علي القطاع الخاص لتنفيذها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



