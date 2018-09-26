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اقتصاد

مشاورات بين المالية والإسكان لتنفيذ مشروعات الصرف والمياه خلال 5 سنوات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:17 ص
حنورة
حنورة
محمد يحيي
كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن مخاطبة الوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوضع تصور لمدة 5 سنوات مقبلة بشأن محطات مياه الشرب والصرف الصحي المقرر تنفيذها علي مستوي المحافظات خصوصا المناطق الاكثر احتياجا.

وأضاف "حنورة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الوزارة تسعي لاعداد دراسات حول المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لطرح مناقصات علي القطاع الخاص لتنفيذها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن تقديم تلك المشاورات بدأت منذ الشهر الماضي بغرض الوصول لنتائج حقيقية لتسريع وتيرة طرح تلك المشروعات و اختيار المناطق الأكثر أولوية.

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