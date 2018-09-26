خريطة انتخابات لجان البرلمان بدور الانعقاد الرابع..11 معركة منتظرة في مقدمتها الدفاع والصحة والإسكان

في انتخابات اللجان النوعية:

تزايد أسهم حزب مستقبل وطن للحصول على أكثر من مقعد لرئاسة اللجان

هدوء بلجان التشريعية والشباب والاتصالات والتعليم والقوى العاملة والزراعة

منافسة قوية بين مرشد والعماري على رئاسة لجنة الصحة

السجيني مرشح للفوز برئاسة رابعة في الإدارة المحلية

سحر رمضان مرشحة لخلافة القصبي في التضامن الاجتماعي

مخيم الهدوء

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

• لجنة الخطة والموازنة



• لجنة الاقتراحات والشكاوى



• لجنة القوى العاملة



• لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية



• لجنة التعليم والبحث العلمي



• لجنة الشئون الدينية والأوقاف



• لجنة الإعلام والثقافة والآثار



• لجنة السياحة والطيران المدني



• لجنة النقل والمواصلات



• لجنة الاتصالات



*لجنة الشئون العربية



• لجنة الشباب والرياضة



• لجنة حقوق الإنسان



إطار المعارك الانتخابية المنتظرة

• لجنة الدفاع والأمن القومى

• لجنة الشئون الاقتصادية



• لجنة العلاقات الخارجية



• لجنة الشئون الأفريقية



• لجنة الصناعة



• لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر



• لجنة الطاقة والبيئة



• لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة



• لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير



• لجنة الإدارة المحلية



• لجنة الشئون الصحية



تجرى انتخابات اللجان النوعية، لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، المنتظر انطلاقه في الثاني من أكتوبر، "بنكهة" مختلفة عن الأدوار الثلاثة الماضية، خاصة مع تزايد أسهم حزب مستقبل وطن، وسعيه نحو الحصول على أكثر عدد من مقاعد رئاسة هذه اللجان، بعد أن فاز الحزب برئاسة إئتلاف دعم مصر، من خلال نائبه عبد الهادى القصبى.حزب مستقبل وطن، ثانى أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، لم يكن يصارع على رئاسة اللجان طوال الدورين الأول والثانى، وإختلف الأمر بسيطا في الدور الثالث، في أن حصد رئاسة لجان الصحة والنقل والاتصالات، فيما كان الإئتلاف يسيطر على أكثرية المقاعد، إلا أن الأمر قد يختلف كثيرا بدور الإنعقاد الرابع، في ظل تزايد دور حزب مستقبل وطن.وتنص مادة 42 بأن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.ويجرى "صدى البلد"، رصد مبدئى، لأوضاع اللجان النوعية، وأجواء الانتخابات المنتظره بها، وذلك بحسب إطارين الأول سيكون مخيم الهدوء بمعنى اللجان التي لن تشهد أي معارك وسيتم حسمها بهدوء، والإطار الثانى سيكون اللجان المنتظر أن تشهد معارك انتخابية وحشد انتخابى واضح.الهدوء يخيم على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث رأسها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، طوال أدوار الإنعقاد الثلاثة الماضية، وذلك بالتزكية، دون منافسة أى من الأعضاء، وهو الأمر المنتظر أن يتكرر فى دور الإنعقاد الرابع، وإن تراجع عن هذه الخطوة، سيكون خليفته الأول أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.منطق الاستقرار ينطبق على هذه اللجنة أيضا، حيث يرأسها د.حسين عيسى، القيادى بإئتلاف دعم مصر، ويحسمها بالتزكية دائما، وهو الأمر المنتظر تكراره فى دور الإنعقاد الرابع، حيث هذه اللجنة يكون عليها جهود كبيرة متعلقة بالموازنات والحسابات الختامية وغيرها من الأمور المالية للمجلس والجهات المختلفة.تشهد حالة من الاستقرار فى رئاستها منذ انطلاق الدورة الحالية، حيث يرأسها النائب همام العادلى، ويحالفه التوافق من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم يرجح استمراره خلال دور الإنعقاد الرابع أيضا، مع عدم إعلان أى من الأعضاء الرغبة فى رئاسة اللجنة.تشهد أيضا حالة الاستقرار والتوافق بشأنه رئاستها من جانب النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر المنتخب، حيث رأسها طوال الأدوار الثلاثة الماضية، ويرجح استمراه أيضا.تهنأ هذه اللجنة بنوع من الاستقرار طوال الأدوار الماضية، وستستمر خلال دورالإنعقاد الرابع، بسبب التوافق حول رئاسة النائب هشام الشعينى، لهذه اللجنة وإهتمامه بالعديد من الملفات التى تهم الفلاح.النائب جمال شيحة، رأس هذه اللجنة طوال الأدوار الثلاثة الماضية ويأمل فى رئاستها بدور الإنعقاد الرابع، ومرجح أن يحسمها بالتزكية فى ظل عدم رغبة أى من الأعضاء فى الترشح بمواجهتهالنائب أسامة العبد، يرأس هذه اللجنة طوال الفترة الماضية، ويحسمها دائمًا بالتزكية، بتوافق تام مع أعضاء اللجنة، ومرجح أيضا أن يتم حسمها بنفس صورة الفترات الماضية.يرأسها النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، وذلك على مدار أدوار الإنعقاد الثلاثة الماضية، ومرجح أن يستمر فى ذلك، دون أى منافسة من أحد، حيث حسم هذه اللجنة يتم بالتوافق والتزكية لهيكل، بإعتباره النائب الذى شغل منصب وزير فى اللجنة، وعضو فى إئتلاف دعم مصر.رأستها النائب سحر طلعت مصطفى، طوال الأدوار الثلاثة الماضية، وتعكف على الترشح فى دور الإنعقاد الرابع، ومرجح لها أن تحسم رئاسته أيضا بسهولة.النائب هشام عبد الواحد، عن حزب مستقبل وطن، أعلن ترشحه على رئاستها خلال دور الإنعقاد الرابع، بعد أن رأسها بدور الإنعقاد الثالث، فيما سبقه النائب سعيد طعيمة، فى رئاستها بدورى الإنعقاد الأول والثانى، ومن المرجح أن يحسمها عبد الواحد، بالتزكية بدعم من مستقبل وطن.رئيسها نضال السعيد، عن حزب مستقبل وطن، ويرجح استمراره، فى ظل رغبة الحزب الحصزل على أغلبية رئاسة اللجان بعد أن فاز برئاسة إئتلاف دعم مصر.من المرجح أن يحسمها النائب سعد الجمال، بالتزكية، حيث لم يترشح في منافسته أحد طوال الأدورا الثلاثة الماضية، ولم يعلن أيضا أي من الأعضاء رغبته في الترشح بدور الانعقاد الرابع.قد تكون أولى اللجان التى قد تحسم بدور الإنعقاد الرابع، وذلك بعد أن أعلن النائب محمد فرج عامر انتقاله منها إلى لجنة الصناعة، ومن ثم الفرصة أصبحت متاحة للنائب ثروت سويلم، لحصد الرئاسة بدون منافسة من أحد، ودعم من حزب مستقبل وطن.شهدت هذه اللجنة معارك قوية منذ انطلاق الدورة الحالية فى يناير 2016، حيث رأسها النائب المسقط عضويته محمد أنور السادات، وخلفه النائب علاء عابد، والذى يرجح له الاستمرار فى الرئاسة، حيث لم يعلن أى من الأعضاء ترشحه على الرئاسة حتى الآن فى مواجهته.قد تشهد معركة غير مألوفة خلال دور الإنعقاد المقبل، حيث أعلن النائب سلامة الجوهرى، رغبته في الترشح على رئاستها، في الوقت الذى كان يحسمها النائب كمال عامر بالتزكية طوال الأدوار الماضية.قد تشهد معركة انتخابية على مستوى الرئاسة، في حالة خوض كل من النائب عمرو غلاب، العملية الانتخابية، ومعه النائب مدحت الشريف، الذى يرغب أيضا في رئاسة اللجنة، وهى المعركة التي شهدتها اللجنة بدور الإنعقاد الثالث بين عمرو غلاب وعمرو الجوهرى.يرأسها حاليًا النائب طارق رضوان، وعمل جاهدًا طوال دور الإنعقاد الماضى على المشاركة فى العديد من الزيارات الخارجية بين البرلمان المصرى والبرلمانات الأجنبية، وهو الأمر الذى يدعم استمراره فى رئاستها، فى ظل عدم إعلان أى من الأعضاء رغبته فى الترشح على رئاستها خلال الفترة المقبلة.رأسها خلال دور الإنعقاد الثالث النائب السيد فليفل،وسبقه النائب مصطفى الجندى، وسبقه النائب حاتم باشات، ومن المتوقع أن تكون على موعد فى رئاسة رابعه، فى ظل رغبة النائبه مى محمود، للترشح على الرئاسة، بدعم من أعضاء اللجنة، والجهود التى بذلتها فى دعم أواصر العمل البرلمانى بين المجلس والبرلمانت الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.رأسها النائب محمد السويدى، فى دور الانعقاد الأول، وخلفه النائب أحمد سمير بدورى الإنعقاد الثانى والثالث، إلا أنه بعد انتخابات دعم مصر، وفوز النائب عبد الهادى القصبى، برئاسة الإئتلاف، أعلن النائب محمد فرج عامر، ترشحه على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، وهو الأمر الذى قد يبعد النائب أحمد سمير من هذه اللجنة، خاصة أن عامر سيعمل على حشد ودعم نيابى واسع للفوز بالرئاسة، وذلك بعد أن رأس لجنة الشباب والرياضة طوال أدور الانعقاد الثلاثة الماضية.رأسها النائب محمد على يوسف، طوال دور الانعقاد الثلاثة الماضية، ويرغب حزب مستقبل وطن في تصعيد نائبه محمد المرشد نحو الفوز برئاستها.مرجح لهذه اللجنة أن تشهد معركة انتخابية بين رئيسها الحالى طلعت السويدى، والنائب محمد رشوان، والتى شهدت معركة مماثلة فى دور الإنعقاد الثالث انتهت لصالح النائب طلعت السويدى، إلا أن انتخابات دور الإنعقاد الرابع قد تشهد مفاجئات ، خاصة فى ظل اصرار رشوان على رئاسة اللجنة خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى قد يفقد السويدى دعم رئيس إئتلاف دعم مصر السابق وابن عائلته محمد السويدى.ستشهد تغير على رئاستها هذه اللجنة، خاصة بعد أن فاز النائب عبد الهادى القصبى برئاسة إئتلاف دعم مصر، خلفا للنائب محمد السويدى، حيث ترغب النائبه سحر رمضان، وكيل لجنة التضامن الحالي في الترشح، وفى حالة ترشح أي نائب أخر سيكون هناك حشد من الطرفين.رئيسها الحالى معتز محمود، فيما يرغب النائب علاء والى، خوض المنافسة على رئاستها بدور الإنعقاد الرابع، ومن المتوقع أن تشهد معركة حامية خاصة أن كل طرف يعمل على حصد المقعد، حيث الأخير أصبح قيادى بمستقبل وطن، والحزب سيعمل على إنجاحة.رأسها النائب أحمد السجينى، طوال أدوار الإنعقاد الثلاثة، وأعلن ترشحه للمرة الرابعة، ويأمل فى الاستمرار لاستكمال العديد من الملفات التى فتحتها اللجنة، مع الحكومة وفى القلب منها النظافة، فى الوقت الذى لم يعلن أى من النواب فى اللجنة نحو منافسته حتى الآن، إلا أنه من المرجح أن يخوض العملية الانتخابية أيضا النائب محمد الفيومى على رئاسة هذه اللجنة.ستشهد معركة قوية بين النائب مجدى مرشد، رئيسها بدور الإنعقاد الأول، ورئيسها محمد العمارى بدور الإنعقاد الثالث، خاصة فى ظل رغبة مستقبل وطن فى استمرار العمارى، مع وجود وعد برئاسة النائب مجدى مرشد من قبل إئتلاف دعم مصر له فى دور الانعقاد الرابع، إبان أزمة دور الإنعقاد الثالث، والذى تدخل فيها العديد من القيادات البرلمانية، لحل هذه الأزمة، بأن تترك الفرصة للعمارى بدور الانعقاد الثالث، وتكون الفرصة لمرشد بدور الانعقاد الرابع.