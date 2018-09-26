بنك قناة السويس: محفظة للخدمات الإلكترونية قريباً

قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن المصرف يستهدف إطلاق محفظة إلكترونية خلال الـ3 شهور الأخيرة من العام الجاري، لإتاحة خدمات سداد الفواتير والتحويلات بين الحسابات البنكية إلكترونيا، بالإضافة لطرح مجموعة من قنوات التوزيع الذكية تلبية لاحتياجات العملاء.





وأضاف "رفاعي" في تصريحات له اليوم، أن البنك يسعي لوصول عدد ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعه علي مستوي الجمهورية لـ100 ماكينة وانتشارها بالمواقع الحيوية لإتاحة خدمات السحب والإيداع والمعاملات المصرفية المختلفة للعملاء، بالإضافة لاجراء دراسات لتطوير خصائص الخدمات البنكية عبر الانترنت، موضحا أن هناك 3 مليارات مستخدم لقطاع التجزئة المصرفية من إجمالي سكان العالم، سينضمون للقنوات الإلكترونية بحلول العام 2021، موضحا أن تلك التحديات تتطلب المزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الرقمية لاكتساب ثقة العملاء وتلبية احتياجاتهم بصورة مستمرة.





وأشار "رفاعي" إلي اجراء مصرفه بحملات توعية للشباب بأهمية الخدمات البنكية الالكترونية والتحول للمجتمع الرقمي، باعتبارهم أكثر الشرائح المجتمعية علي مستوي المجتمع المصري.



