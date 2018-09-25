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فن

هنيدى يحيى الذكرى الرابعة لرحيل خالد صالح

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:02 م
صدى البلد
منار نور
أحيا الفنان محمد هنيدى الذكرى الرابعة للفنان الراحل خالد صالح.

ونشر "هنيدى" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "صورة قديمة تجمعه مع خالد صالح معلقًا "أولئك الذين نفقدهم، ما رحلوا إن رحلوا #خالد_صالح".

وتوفى الفنان الراحل خالد صالح يوم 25 سبتمبر 2014، بعد معاناته مع مرض فى القلب.

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