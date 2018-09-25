طلب إحاطة بشأن تأخر سداد مستحقات مراكز الغسيل الكلوي

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزبرة الصحة، بشأن تأخير مستحقات مراكز الغسيل الكلوي عن الموعد المحدد.



وقال فؤاد فى بيان له اليوم، أنه تقدم عدة مرات بطلبات إحاطة سابقة بشأن تأخر سداد مستحقات مراكز الغسيل الكلوي، وفى نوفمبر ٢٠١٧ ، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن ذات الموضوع، والتزمت فى حينه وزارة الصحة بسداد المستحقات بعد ٤٥ يوما فقط من المطالبة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوزارة لم تلتزم بتلك المدة ويتم الصرف فى فترة لا تقل عن ٤ أشهر، وقد تصل كثير إلى تجاوز ٦اشهر، وخاصة في نطاق محافظة الجيزة، مما يتسبب في أزمة حقيقية فى عدم قدرة المراكز بالوفاء بالتزامهم تجاه المرضى المقيدين لديهم وتقديم الخدمة لهم.

