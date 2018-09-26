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حب الوطن يطلق قوافله الطبية المجانية في 9 محافظات

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:22 ص
الدكتور أسامة عقبي
الدكتور أسامة عقبي
أحمد أيمن
واصل ائتلاف حب الوطن، دوره الخدمي المتميز، أمس الثلاثاء، بإطلاق قوافل طبية مجانية متكاملة بـ 9 محافظات، أبو رماد بماشيت بحلايب و الشلاتين البحر الأحمر، مركز طبي أبو صير بالمرج القاهرة، ميت محمود بالمنصورة الدقهلية، دير أبو حلس بملوي المنيا، بغداد بالتحرير البحيرة، أم خلف بجنوب بورسعيد بورسعيد، أبو بكر الصديق بالصف الجيزة، اللواء صبيح بالفرافرة الوادي الجديد، منصور نامول بطوخ القليوبية.

من جانبه قال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، إن القوافل الطبية المجانية المتكاملة تأتي في إطار الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، بجانب العديد من الأنشطة والفعاليات الخدمية الاخرى التي يقدمها الإئتلاف، بالتوازي، في العديد من المحافظات.

تابع عقبي، أن ذلك يتم تزامنا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في بداية توليه الولاية الجديدة، للمساهمة في بناء الإنسان المصري، أساس التنمية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور مجدي علام الأمين العام لائتلاف حب الوطن.

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