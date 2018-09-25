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النيابة الإدارية: خلاف شخصي وراء تصوير مريضة عارية فى الصحة النفسية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:02 م
المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية
البهى عمرو
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة كانت قد تلقت بلاغا من وزارة الصحة بخصوص واقعة تصوير إحدى المريضات أثناء استحمامها عارية بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية منذ 7 أشهر، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن التحقيقات توصلت إلى أن ممرضتين قامتا بتصوير الفيديو أثناء الاستحمام بسبب وجود خلاف شخصي بين العاملات في القسم لمحاولة ابتزاز بعضهم البعض بعدم نشره.

وأشار إلى أن النيابة كلفت الإدارة الفنية التابعة للصحة النفسية لمتابعة تواجد الأطباء وعدم المساس بأي حق من حقوق المريض، وحصول المريض على حقوقه.

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