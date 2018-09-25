شاهد.. وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز تصريحات محمد أبو العينين في الأمم المتحدة

عرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اهتمام وسائل الإعلام الدولية والعربية بتصريحات محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي في الأمم المتحدة .



وقال «موسى» إن رجل الأعمال محمد أبو العينين عرض فيلما يتضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مقر الأمم المتحدة أمس، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام والمواقع تناولت وأبرزت ردود أفعال إيجابية حول الفيلم وكلمة أبو العينين مع الوفود داخل المقر وأعضاء البرلمان الأورومتوسطي وعدد من المسئولين بالأمم المتحدة.



وأوضح أن أبو العينين يشارك في الجلسة الافتتاحية وحضوره كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضوره أيضا مع الوفد المصري والوفود الرسمية التي تشارك الحضور في الأمم المتحدة.

