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حوادث

غدًا.. نظر أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:08 م
معصوم مرزوق
معصوم مرزوق
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدًا الأربعاء، أمر التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين معصوم مرزوق، ورائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى وآخرين على خلفية القضية رقم 1305 لسنة 2018.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، تقدمت بطلب للتحفظ على أموال المتهمين، ونظرت الدائرة الرابعة اليوم الطلب وأجلت نظر الجلسة لـ26 سبتمبر الجارى.

كانت النيابة قررت حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.

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