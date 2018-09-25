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حوادث

غدا.. الحكم في طعن بديع و35 آخرين بـ غرفة عمليات رابعة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:08 م
محمد بديع - مرشد
محمد بديع - مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
محمد عبدالله
تصدر محكمة النقض، غدا الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و35 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ«بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وتعود الأحداث إلى تنظيم عناصر جماعة الإخوان اعتصامًا في محيط مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة، احتجاجًا على عزل محمد مرسي، من رئاسة الجمهورية، يوليو 2013.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: إعداد غرفة عمليات لتوجية تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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