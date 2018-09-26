قوانين على قوائم انتظار البرلمان.. صدى البلد يستعرض أولوياتها.. هيئة الدواء والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والإيجار القديم في المقدمة.. ومصالحات البناء والأحوال الشخصية بعد حديث السيسي

قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على الجلسات العامة

القانون الدستوري الثانى لمصر على وشك الإقرار

هيئة الدواء ومدونة السلوك والإيجار القديم في أولوية القوانين

اصدار مصالحات البناء المخالف والأحوال الشخصية بأمر الرئيس

يترقب الشارع المصرى إقرار ومناقشة العديد من التشريعات المنتظرة، من قبل مجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، بعد القرار الجمهورى الأخير بدعوته للإنعقاد في الثانى من شهر أكتوبر المقبل، لحاجة المواطن والدولة المصرية لهذه التشريعات، التي من شأنها أن يكون لها دور إيجابى فى مجالات إقرارها.قوائم الانتظار لهذه القوانين تضم فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية، الذى ينتظره كل المصريين من أجل أن نكون أمام إدارات محلية مختلفة ومحافظين ذوي صلاحيات واسعة لممارسة أعمالهم، بشكل فعال، وأن نكون أمام أيضا مجالس محلية منتخب شعبويًا، من شأنها أن تراقب أداء المحليات وتواجه الفساد الذى استشرى واستفحل خلال الفترات الماضية خاصة بعد حل المجالس المحلية إبان ثورة 25 يناير.القانون انتهت منه لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة، وفق تصريحات المتحدث الإعلامى النائب صلاح حسب الله، مبررا التأخير في إصداره إلى التأنى للوصل لأفضل الصياغات والآراء بشأن المحليات، ورؤى تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات.وأكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على الجلسات العامة، مستطردا: "مشروع قانون الإدارة المحلية وفقا للدستور يتحدث عن نظام الإدارة المحلية، ومرتبط بالتقسيم الإدارى للدولة، وهناك حديث عن رغبات لضم بعض المدن لمحافظات أخرى ، ونحن نعمل فى مشروع القانون بهدف إصلاح أقل وحدة إدارية".قانون الإجراءات الجنائية يعد القانون الدستوري الثانى لمصر، وتم إصداره منذ خمسينيات القرن الماضى، وتشرع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لإصداره خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان معدا له الإصدار بدور الانعقاد الثالث، ومن ثم الأولوية البرلمانية تجاه قانون الإجراءات الجنائية قائمة بدور الإنعقاد الرابع، لكون يضم العديد من التعديلات التي تخص مرفق العدالة فى مصر، والتطوير الذى لحق بها خلال الفترة الأخيرة، الذى يتطلب مثل هذه التعديلات التى ضمت استئناف الجنايات ومستشار الإحالة وأيضا ضوابط الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وغيرها من التعديلات المنتظرة.ويعد قانون الإيجار القديم، ضمن القوانين التى تم وضعها على قوائم الانتظار فى مجلس النواب، ويرغب قطاع كبير من المواطنين فى إصدار هذا القانون، فى ظل وجود إيجارات في مناطق لا تتجاوز الجنيه، فى وجود إيجارات مجاورة تتجاوز الآلاف، وهو أمر يعد ظلما للطرفين، فيما شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله على أن البرلمان لن يصدر مشروع قانون ينظم علاقة المالك والمستأجر إلا وسيكون عادلا.ووجه حسب الله رسالة طمأنة إلى المالكين والمستأجرين قائلا: "أعلم أن المالكين والمستأجرين يشعرون بالقلق من هذا التشريع ونقول إن هذا القانون لن يمر إلا فى نقطة المنتصف ومرتكز العدل اى حق الطرفين المالك والمستأجر".وأشار حسب الله إلى أن الحكومة لم تتقدم إلى البرلمان بأى مشروع قانون يخص الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، مستطردًا: لم يُحل إلينا أى مشروعات قوانين من الحكومة بهذا الشأن بل من النواب وهو على رأس أولوياتنا.قانون الأحوال الشخصية، من ضمن القوانين التى ينادى بها قطاع كبير، وتقدم بشأنها نواب بمشاريع قوانين، وتطرق الرئيس السيسى بشأنه فى مؤتمر الشباب الأخير، وهو الأمر الذى تم التعقيب عليه من قبل مجلس النواب بأنه سيكون من الأولويات بدور الإنعقاد الرابع، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته بشكل دقيق، للوصول إلى أفضل الصياغات التى تهم كل أسرة مصرية.قانون تنظيم الفتوى من القوانين الموضوعة بقائمة الانتظار أيضا، بعد حسم لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الجدال حوله بشأن دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى واعتراض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على ذلك، وتم التوافق على أن تضم وزارة الأوقاف إدارة للفتوى أيضا.قانونا التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أيضا ضمن القوانين المنتظره، والتى تم إنجازها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ولم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة ومن ثم يصبح القانونان جاهزين للعرض على البرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل.قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات في قانون واحد وهى المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي، وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا ومن ضمن القوانين المنتظره خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، ويقوم على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص.قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، من القوانين المنتظره أيضا ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عليه، ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، وتضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.- قانون الدواء المصرييعد إحدى الركائز الأساسية التي لطالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات المهنية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين، ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء.يحتوي القانون الجديد على أربع مواد أساسية حاكمة لتنظيم أوضاع الصناعة الدوائية ومادتين للرقابة بدءًا من الاستيراد ومرورا بالتصنيع ووصولًا إلى التوزيع سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية، وكذلك تحديد آليات الشراء الموحد من المصنع، ووافقت وزارة العدل على مطلب المجتمع المدني بإضافة مادة تنص على وجود مجلس أعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية وهذا المقترح كان مقدمًا من جامعة زويل وأن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.كما أقر مشروع القانون الجديد في إحدى مواده وجود هيئة عليا للدواء كهيئة خدمية للرقابة على الدواء، وهيئة أخرى اقتصادية تكون مهمتها القيام بعمليات الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الدوائية تحت اسم الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية وإحدى المواد حددت أن يكون مقر هيئة الدواء العليا في العاصمة الإدارية الجديدة.القانون الجديد لا يهدف إلى تطوير منظومة الصحة في مصر فقط، لكن يسعى لتوفير الدواء بوفرة وبشكل منتظم وبأسعار مقبولة.-مدونه السلوك البرلمانىمدونة السلوك البرلماني عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها واتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه،فهي بمثابة دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية، وهي التى تحدد المعايير السلوكية للنواب استنادا على معايير السلوك المقبولة عموما في المجتمع، كما تحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير.وتساهم المدونة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان ولأعضاء البرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى.وبالنظر إلى أغلب مدونات السلوك ببرلمانات العالم، نجد هناك قواعد عامة لصياغتها، أهمها المساعدة فى تحسين ورفع مستوى النائب بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهته وكفاءته فى أداء المهام البرلمانية، وتشجيع روح التعاون بين النواب، من خلال الممارسات الأخلاقية والتعامل العادل بين الأعضاء، وتحفيز روح الثقة والاحترام فيما بينهم، مع رفض كافة أشكال التمييز بين الأعضاء فى الممارسات البرلمانيةوقد نصت لائحة مجلس النواب المصرى على ان يكون هناك مدونة سلوك برلماني، وهذه ليست بدعة وانما موجودة فى اعرق البرلمانيات منها بريطانيا على سبيل المثال.