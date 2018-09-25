بث مباشر .. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائه، نقدم بثًا مباشرًا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73.



وانطلقت اليوم اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ويشارك في الاجتماعات أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة أمام قمة نيلسون مانديلا للسلام، وأجرى لقاءات عدة مع رؤساء وزعماء دول أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.