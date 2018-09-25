غدا.. نظر محاكمة 10 متهمين بالتعدي على ضباط قرية البضائع بالمطار

تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات استلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا.



كان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية أمر بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بجلسة الأحد 26 سبتمبر القادم وذلك لاتهامهم بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات استلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا.



تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي حينما قدم بعض الأهالي إلى مسئولي قرية البضائع بمطار القاهرة لاستلام جثة لذويهم قادمة من الأراضي الليبية حيث أوضح لهم ضباط أمن مطار القاهرة وجود إجراءات قانونية لتسليم واستلام الجثث وأكدوا لهم ضرورة إنهاء هذه الإجراءات قبل تسليمهم للجثة إلا أنهم رفضوا وحاولوا استلام الجثة بالقوة.



وقام المتهمون بالاتصال بمجموعة أخرى من ذويهم وأقاربهم الذين حضروا وأقدموا على إتلاف معظم أعمدة وأركان قرية البضائع والسيارات التي حولها والتعدي بالضرب على أمناء الشرطة والضباط الذين حاولوا التصدي لهم وردعهم عن تلك الأفعال.