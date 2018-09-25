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محافظات

محافظ المنيا يشدد على متابعة المشروعات المتعثرة وعدم التهاون مع المخالفين..صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:07 م
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي الأول للمحافظ
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه لا تهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، لردع أي مقصر وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها التي هي ملك لجميع المواطنين وأهمية دور العمل الميداني والتواصل مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم ومتابعة المشروعات الاستثمارية والجاري تنفيذها وخاصة المشروعات المتعثرة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأول للمحافظ والذى عقد اليوم بالديوان العام ، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.

وأكد المحافظ أنه لا تسامح مع تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله المنوط به، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، حيث لن يتحقق النجاح إلا بتكاتف الجميع.

وشدد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتقديم تقارير دقيقة عن المشروعات المتعثرة لوضح الحلول لها، وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المراكز مع تخصيص أماكن وأوعية لوضع القمامة، لتحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة وتغيير سلوكيات المواطنين في التعامل مع المخلفات، والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

كما وجه المحافظ بمراجعة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأعمدة الإنارة وبصفة دورية، والقضاء على المقالب العشوائية للقمامة، والاهتمام بزراعة الأشجار ورفع كفاءة الطرق ومداخل المدن والقرى.
محافظ المنيا يشدد على متابعة المشروعات المتعثرة وعدم التهاون مع المخالفين..صور
محافظ المنيا يشدد على متابعة المشروعات المتعثرة وعدم التهاون مع المخالفين..صور
محافظ المنيا يشدد على متابعة المشروعات المتعثرة وعدم التهاون مع المخالفين..صور

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