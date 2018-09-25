الفلسطينيون لـ ترامب: القدس عاصمة فلسطين الأبدية

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه بعد انتهاء خطاب الرئيس الأمريكي ترامب، كانت هناك ردود فعل غاضبة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلي أن هناك بيانا صدر عن السلطة الفلسطينية.



وأضاف "عبدالحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن البيان الصادر عن السلطات الفلسطينية، تضمن "أن القدس ستبقي عاصمة الفلسطينيين شاء من شاء وأبي من أبي".



وأشار إلي أن البيان اعتبر أن كلمة الرئيس الأمريكي تعمق الخلافات وتُبعد فُرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

